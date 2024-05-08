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В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала

В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала - РИА Новости, 08.05.2024

В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала

Ангар на территории морского вокзала в Петропавловске-Камчатском загорелся, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:42

2024-05-08T18:42

2024-05-08T18:42

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ангар на территории морского вокзала в Петропавловске-Камчатском загорелся, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о возникновении пожара на территории морского вокзала в Петропавловск-Камчатском городском округе. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено что происходит горение строящегося ангара на площади 5000 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет, на месте происшествия работают около 40 спасателей и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)