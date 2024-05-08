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В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала - РИА Новости, 08.05.2024
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18:42 08.05.2024
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В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала
В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала - РИА Новости, 08.05.2024
В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала
Ангар на территории морского вокзала в Петропавловске-Камчатском загорелся, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:42
2024-05-08T18:42
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ангар на территории морского вокзала в Петропавловске-Камчатском загорелся, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о возникновении пожара на территории морского вокзала в Петропавловск-Камчатском городском округе. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено что происходит горение строящегося ангара на площади 5000 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет, на месте происшествия работают около 40 спасателей и 11 единиц техники.
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала

МЧС: в Петропавловске-Камчатском загорелся ангар на территории морского вокзала

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ангар на территории морского вокзала в Петропавловске-Камчатском загорелся, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о возникновении пожара на территории морского вокзала в Петропавловск-Камчатском городском округе. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено что происходит горение строящегося ангара на площади 5000 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет, на месте происшествия работают около 40 спасателей и 11 единиц техники.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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