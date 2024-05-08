https://ria.ru/20240508/pozhar-1944760016.html

В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар

В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар - РИА Новости, 08.05.2024

В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар

Пожар в Песчанках в Красноярском крае полностью ликвидирован, причина устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:00

2024-05-08T18:00

2024-05-08T18:13

происшествия

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в Песчанках в Красноярском крае полностью ликвидирован, причина устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее краевой главк МЧС сообщал, что два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров."Пожар в населенном пункте Песчанка Красноярского края полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

красноярск

россия

красноярский край

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2024

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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край