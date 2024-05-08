https://ria.ru/20240508/pozhar-1944760016.html
В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар
В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар - РИА Новости, 08.05.2024
В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар
Пожар в Песчанках в Красноярском крае полностью ликвидирован, причина устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:00
2024-05-08T18:00
2024-05-08T18:13
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в Песчанках в Красноярском крае полностью ликвидирован, причина устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее краевой главк МЧС сообщал, что два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров."Пожар в населенном пункте Песчанка Красноярского края полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край
В Красноярском крае полностью потушили крупный пожар
МЧС: в Песчанках в Красноярском крае полностью потушили крупный пожар