https://ria.ru/20240508/pozhar-1944752623.html

В Алапаевске загорелись два частных дома

В Алапаевске загорелись два частных дома - РИА Новости, 08.05.2024

В Алапаевске загорелись два частных дома

Два частных дома загорелись в Алапаевске Свердловской области на площади 400 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:37

2024-05-08T17:37

2024-05-08T17:38

происшествия

алапаевск

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Два частных дома загорелись в Алапаевске Свердловской области на площади 400 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС. "На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Уточняется, что огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

алапаевск

свердловская область

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2024

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происшествия, алапаевск, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)