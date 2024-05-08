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В Алапаевске загорелись два частных дома
В Алапаевске загорелись два частных дома - РИА Новости, 08.05.2024
В Алапаевске загорелись два частных дома
Два частных дома загорелись в Алапаевске Свердловской области на площади 400 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:37
2024-05-08T17:37
2024-05-08T17:38
происшествия
алапаевск
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Два частных дома загорелись в Алапаевске Свердловской области на площади 400 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС. "На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Уточняется, что огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара.
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происшествия, алапаевск, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алапаевске загорелись два частных дома
МЧС: в Алапаевске загорелись два частных дома