https://ria.ru/20240508/pozhar-1944733797.html
В Красноярске потушили открытый огонь на месте крупного пожара
В Красноярске потушили открытый огонь на месте крупного пожара - РИА Новости, 08.05.2024
В Красноярске потушили открытый огонь на месте крупного пожара
Открытый огонь ликвидирован на месте крупного пожара в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:59
2024-05-08T16:59
2024-05-08T17:03
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Открытый огонь ликвидирован на месте крупного пожара в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пожар начался от загоревшейся несанкционированной свалки, которая вплотную примыкала к забору одного из домов."Внутри одной из хозяйственных построек находились емкости с топливом и газовые баллоны, произошел хлопок. Никто не пострадал", - резюмировал представитель ведомства.Краевой главк МЧС сообщал ранее, что горят два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске потушили открытый огонь на месте крупного пожара
МЧС: в Красноярске потушили открытый огонь на месте крупного пожара
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Открытый огонь ликвидирован на месте крупного пожара в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пожар начался от загоревшейся несанкционированной свалки, которая вплотную примыкала к забору одного из домов.
"Внутри одной из хозяйственных построек находились емкости с топливом и газовые баллоны, произошел хлопок. Никто не пострадал", - резюмировал представитель ведомства.
Краевой главк МЧС сообщал ранее, что горят два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.