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На окраине Красноярска загорелись два частных дома
На окраине Красноярска загорелись два частных дома - РИА Новости, 08.05.2024
На окраине Красноярска загорелись два частных дома
Два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:10
2024-05-08T15:10
2024-05-08T15:10
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщает краевой главк МЧС. По его данным, информация о пожаре в Песчанке поступила в 17.04 (13.04 мск). "Горят два жилых частных дома и хозяйственные постройки на одной тысяче квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что из-за сильного ветра есть угроза распространения огня. На месте работают более 60 специалистов и 12 единиц техники.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На окраине Красноярска загорелись два частных дома
МЧС: на окраине Красноярска в поселке Песчанка загорелись два частных дома