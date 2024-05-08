https://ria.ru/20240508/pozhar-1944688374.html

На окраине Красноярска загорелись два частных дома

На окраине Красноярска загорелись два частных дома - РИА Новости, 08.05.2024

На окраине Красноярска загорелись два частных дома

Два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:10

2024-05-08T15:10

2024-05-08T15:10

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Два частных дома горят в поселке Песчанка на окраине Красноярска, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщает краевой главк МЧС. По его данным, информация о пожаре в Песчанке поступила в 17.04 (13.04 мск). "Горят два жилых частных дома и хозяйственные постройки на одной тысяче квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что из-за сильного ветра есть угроза распространения огня. На месте работают более 60 специалистов и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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красноярск

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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)