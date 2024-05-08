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В Екатеринбурге локализовали пожар в частных домах

В Екатеринбурге локализовали пожар в частных домах - РИА Новости, 08.05.2024

В Екатеринбурге локализовали пожар в частных домах

Пожар в частных домах в Екатеринбурге локализован на площади 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:07

2024-05-08T14:07

2024-05-08T14:07

россия

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Пожар в частных домах в Екатеринбурге локализован на площади 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее в ведомстве информировали, что в среду загорелись два частных дома в районе проспекта Космонавтов на площади в 240 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 600 квадратных метрах", – говорится в сообщении. Отмечается, что информации о пострадавших к спасателям не поступало. На месте тушения пожара проведено наращивание группировки до 37 человек и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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россия, происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)