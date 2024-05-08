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В ЛНР потушили пожар на нефтебазе
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе
Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:09
2024-05-08T10:09
2024-05-08T10:12
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска атаковали нефтебазу в Луганске. По его словам, пострадали пять сотрудников предприятия, удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS."Спасатели МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела ВСУ в Луганской Народной Республике. Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на нефтебазе в Луганске после удара ВСУ
В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, они госпитализированы, сообщил глава региона.
По его словам, в результате атаки повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления.
Пожар на нефтебазе - на кадрах РИА Новости.
2024-05-08T10:09
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе
Спасатели потушили возникший из-за украинского обстрела пожар на нефтебазе в ЛНР