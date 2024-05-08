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В ЛНР потушили пожар на нефтебазе

В ЛНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 08.05.2024

В ЛНР потушили пожар на нефтебазе

Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:09

2024-05-08T10:09

2024-05-08T10:12

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска атаковали нефтебазу в Луганске. По его словам, пострадали пять сотрудников предприятия, удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS."Спасатели МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела ВСУ в Луганской Народной Республике. Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Пожар на нефтебазе в Луганске после удара ВСУ В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, они госпитализированы, сообщил глава региона. По его словам, в результате атаки повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления. Пожар на нефтебазе - на кадрах РИА Новости. 2024-05-08T10:09 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео