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В ЛНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 08.05.2024 (обновлено: 10:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pozhar-1944598406.html
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе
Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:09
2024-05-08T10:12
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска атаковали нефтебазу в Луганске. По его словам, пострадали пять сотрудников предприятия, удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS."Спасатели МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела ВСУ в Луганской Народной Республике. Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
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Пожар на нефтебазе в Луганске после удара ВСУ
В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, они госпитализированы, сообщил глава региона. По его словам, в результате атаки повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления. Пожар на нефтебазе - на кадрах РИА Новости.
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР потушили пожар на нефтебазе
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
2024-05-08T10:09
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В ЛНР потушили пожар на нефтебазе

Спасатели потушили возникший из-за украинского обстрела пожар на нефтебазе в ЛНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возникший из-за украинского обстрела пожар в ЛНР, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска атаковали нефтебазу в Луганске. По его словам, пострадали пять сотрудников предприятия, удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS.
"Спасатели МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела ВСУ в Луганской Народной Республике. Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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