https://ria.ru/20240508/pozhar-1944571676.html

В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024

В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области на фоне взрывов, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:55

2024-05-08T06:55

2024-05-08T07:47

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области на фоне взрывов, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе ... Возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении главы ОВА. Ранее телеканал ICTV сообщил о взрывах в полтавском Кременчуге. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрыве в Полтавской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, полтавский район, полтавская область, кременчуг, вооруженные силы рф, украина