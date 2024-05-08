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В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 08.05.2024 (обновлено: 07:47 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pozhar-1944571676.html
В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры
В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры
Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области на фоне взрывов, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:55
2024-05-08T07:47
специальная военная операция на украине
в мире
полтавский район
полтавская область
кременчуг
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области на фоне взрывов, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе ... Возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении главы ОВА. Ранее телеканал ICTV сообщил о взрывах в полтавском Кременчуге. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрыве в Полтавской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавский район
полтавская область
кременчуг
украина
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в мире, полтавский район, полтавская область, кременчуг, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавский район, Полтавская область, Кременчуг, Вооруженные силы РФ, Украина
В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

Глава ОВА: в Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области на фоне взрывов, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.
"Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе ... Возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении главы ОВА.
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Вчера, 05:05
Ранее телеканал ICTV сообщил о взрывах в полтавском Кременчуге. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрыве в Полтавской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавский районПолтавская областьКременчугВооруженные силы РФУкраина
 
 
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