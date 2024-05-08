https://ria.ru/20240508/pozhar-1944552073.html

В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке

В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке

Пожар на зерносушилке в поселке Ракитное Белгородской области потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:20

2024-05-08T00:20

2024-05-08T00:20

происшествия

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар на зерносушилке в поселке Ракитное Белгородской области потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что зерносушилка на площади тысячи квадратных метров горела на складе в поселке Ракитное Белгородской области.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)