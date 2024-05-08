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В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке
В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке
Пожар на зерносушилке в поселке Ракитное Белгородской области потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:20
2024-05-08T00:20
2024-05-08T00:20
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар на зерносушилке в поселке Ракитное Белгородской области потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что зерносушилка на площади тысячи квадратных метров горела на складе в поселке Ракитное Белгородской области.
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области потушили пожар на зерносушилке
МЧС: в Белгородской области ликвидировали открытое горение на зерносушилке