https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944567479.html

Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы

Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024

Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы

Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:24

2024-05-08T05:24

2024-05-08T05:48

запорожская область

день победы

общество

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944066149_0:0:1264:710_1920x0_80_0_0_e4cc544fbc80a3f021dbc056c0c42f69.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир мотострелкового взвода 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Волк. "Проводим мероприятия по облагораживанию памятников в честь воинов Великой Отечественной войны, также поздравляем ветеранов. Их, к сожалению, осталось очень мало. Стараемся всё равно не забывать, поскольку мы, молодое поколение, мы продолжаем их работу по денацификации вот этого (киевского - ред.) режима", - рассказал офицер. Российские военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им цветы. "Дай вам бог здоровья, и чтоб побыстрее в семьи свои вернулись, здоровые, целые, счастливые", - сказала бойцам ветеран Великой Отечественной войны Ольга Григорьевна.

https://ria.ru/20240508/memorial-1944567208.html

https://ria.ru/20240507/shestvie-1944547918.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, день победы, общество, вооруженные силы рф