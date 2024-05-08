https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944567479.html
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы
Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:24
2024-05-08T05:24
2024-05-08T05:48
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир мотострелкового взвода 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Волк. "Проводим мероприятия по облагораживанию памятников в честь воинов Великой Отечественной войны, также поздравляем ветеранов. Их, к сожалению, осталось очень мало. Стараемся всё равно не забывать, поскольку мы, молодое поколение, мы продолжаем их работу по денацификации вот этого (киевского - ред.) режима", - рассказал офицер. Российские военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им цветы. "Дай вам бог здоровья, и чтоб побыстрее в семьи свои вернулись, здоровые, целые, счастливые", - сказала бойцам ветеран Великой Отечественной войны Ольга Григорьевна.
https://ria.ru/20240508/memorial-1944567208.html
https://ria.ru/20240507/shestvie-1944547918.html
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запорожская область, день победы, общество, вооруженные силы рф
Запорожская область, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы
Российские военные у линии соприкосновения поздравили ветеранов с Днем Победы
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир мотострелкового взвода 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Волк.
"Проводим мероприятия по облагораживанию памятников в честь воинов Великой Отечественной войны, также поздравляем ветеранов. Их, к сожалению, осталось очень мало. Стараемся всё равно не забывать, поскольку мы, молодое поколение, мы продолжаем их работу по денацификации вот этого (киевского - ред.) режима", - рассказал офицер.
Российские военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им цветы.
"Дай вам бог здоровья, и чтоб побыстрее в семьи свои вернулись, здоровые, целые, счастливые", - сказала бойцам ветеран Великой Отечественной войны Ольга Григорьевна.