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Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 08.05.2024 (обновлено: 05:48 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944567479.html
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы
Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:24
2024-05-08T05:48
запорожская область
день победы
общество
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир мотострелкового взвода 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Волк. "Проводим мероприятия по облагораживанию памятников в честь воинов Великой Отечественной войны, также поздравляем ветеранов. Их, к сожалению, осталось очень мало. Стараемся всё равно не забывать, поскольку мы, молодое поколение, мы продолжаем их работу по денацификации вот этого (киевского - ред.) режима", - рассказал офицер. Российские военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им цветы. "Дай вам бог здоровья, и чтоб побыстрее в семьи свои вернулись, здоровые, целые, счастливые", - сказала бойцам ветеран Великой Отечественной войны Ольга Григорьевна.
https://ria.ru/20240508/memorial-1944567208.html
https://ria.ru/20240507/shestvie-1944547918.html
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запорожская область, день победы, общество, вооруженные силы рф
Запорожская область, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Российские военные в Запорожской области поздравили ветеранов с Днем Победы

Российские военные у линии соприкосновения поздравили ветеранов с Днем Победы

© РИА НовостиВоеннослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
Военнослужащие расчетов РСЗО Град ЦВО приняли участие в акции Бессмертный полк в зоне спецоперации
© РИА Новости
Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в населенных пунктах Запорожской области, расположенных у линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир мотострелкового взвода 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Волк.
"Проводим мероприятия по облагораживанию памятников в честь воинов Великой Отечественной войны, также поздравляем ветеранов. Их, к сожалению, осталось очень мало. Стараемся всё равно не забывать, поскольку мы, молодое поколение, мы продолжаем их работу по денацификации вот этого (киевского - ред.) режима", - рассказал офицер.
Военнослужащие ВС РФ в Попасной - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Тульские десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Вчера, 05:20
Российские военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им цветы.
"Дай вам бог здоровья, и чтоб побыстрее в семьи свои вернулись, здоровые, целые, счастливые", - сказала бойцам ветеран Великой Отечественной войны Ольга Григорьевна.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белграде 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"
7 мая, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДень ПобедыОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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