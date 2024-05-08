Ким Чен Ын поздравил Путина с вступлением в должность президента

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины