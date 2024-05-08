https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944557825.html

Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР

Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 08.05.2024

Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:57

2024-05-08T01:57

2024-05-08T03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

харьковская область

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду - с освобождением села Соловьево в ДНР. В понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Шойгу отметил, что военные 272-го мотострелкового полка уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении и успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых сложных направлений. По его словам, они показали пример храбрости, освободив село Котляровка. Кроме того, глава Минобороны РФ поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР, отметив, что бойцы решают задачи на самых ответственных направлениях. Он уточнил, что при освобождении Лисичанска и Авдеевки военнослужащие соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, харьковская область, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф