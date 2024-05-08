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Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:57 08.05.2024 (обновлено: 03:00 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pozdravlenie-1944557825.html
Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР
Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 08.05.2024
Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:57
2024-05-08T03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
харьковская область
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду - с освобождением села Соловьево в ДНР. В понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Шойгу отметил, что военные 272-го мотострелкового полка уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении и успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых сложных направлений. По его словам, они показали пример храбрости, освободив село Котляровка. Кроме того, глава Минобороны РФ поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР, отметив, что бойцы решают задачи на самых ответственных направлениях. Он уточнил, что при освобождении Лисичанска и Авдеевки военнослужащие соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html
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россия, донецкая народная республика, харьковская область, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР

Шойгу поздравил военных с освобождением сел Котляровка и Соловьево

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду - с освобождением села Соловьево в ДНР.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР.
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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
Шойгу отметил, что военные 272-го мотострелкового полка уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении и успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых сложных направлений. По его словам, они показали пример храбрости, освободив село Котляровка.
Кроме того, глава Минобороны РФ поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с освобождением села Соловьево в ДНР, отметив, что бойцы решают задачи на самых ответственных направлениях. Он уточнил, что при освобождении Лисичанска и Авдеевки военнослужащие соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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