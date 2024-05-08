https://ria.ru/20240508/pominoveniya-1944564820.html

Священник пояснил, почему в этом году 9 мая не будут поминать усопших

Священник пояснил, почему в этом году 9 мая не будут поминать усопших - РИА Новости, 08.05.2024

Священник пояснил, почему в этом году 9 мая не будут поминать усопших

В храмах Русской церкви 9 мая в этом году не будут поминать усопших воинов, в том числе ветеранов ВОВ, так как праздник приходится на Светлую неделю, когда... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:09

2024-05-08T04:09

2024-05-08T04:09

религия

максим первозванский

пасха

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В храмах Русской церкви 9 мая в этом году не будут поминать усопших воинов, в том числе ветеранов ВОВ, так как праздник приходится на Светлую неделю, когда отмечают Пасху и не поминают усопших, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица - неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом. Отец Максим рассказал, что обычно на 9 мая в храмах РПЦ совершают поминовения по усопшим воинам, "за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим, и всем страдальчески погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". "То есть обычно 9 мая поминают всех: воевавших (погибших в войну и умерших позже ветеранов) и жертв той войны". - пояснил священник. Он добавил, что кроме панихиды служат обычно благодарственный молебен за дарование победы. "Но в этом году 9 мая попадает на Светлую неделю, время празднования Пасхи. А в Церкви начиная со Страстной недели и до окончания Светлой недели не поминают усопших. Поминовения начинаются с Радоницы - вторника второй недели после Пасхи. То есть в этом году 9 мая в храмах будут совершать благодарственные молебны о даровании победы, а все поминовения усопших воинов, в соответствии с богослужебными указаниями, будут перенесены на Радоницу (14 мая), как и все остальные поминовения", - сказал отец Максим Первозванский. По его словам, в период со Страстной недели до дня, предшествующего Радонице (в этом году с 29 апреля по 13 мая), совершают только отпевание умерших, а во время Пасхи и Светлой недели - "по особому, пасхальному, чину, главная тема которого - радость о Воскресении Христовом", и не совершают "поминовений, заупокойных богослужений, панихид по усопшим - даже на третий, 9 или 40 день". "Записки об упокоении в этот период тоже могут не принять, а если примут, то помолятся всё равно только в Радоницу. По традиции за усопших в этот период не молятся даже лично сами верующие - в храме или дома. Это обусловлено тем, что в период Светлой седмицы мы радуемся о Воскресении Христовом, о том, что Господь всех спасает, эти дни не предназначены для молитвы об усопших", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html

https://ria.ru/20240506/paskha-1944050598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

максим первозванский, пасха, русская православная церковь, общество