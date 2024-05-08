https://ria.ru/20240508/polsha-1944581384.html

Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы

Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы - РИА Новости, 08.05.2024

Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы

Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:50

2024-05-08T08:50

2024-05-08T08:53

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. Ранее командование заявляло, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами" якобы по объектам на Украине. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении. В последнее время о подобных действиях Польша объявляет регулярно. Обычно это совпадает с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, россия