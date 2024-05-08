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Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:50 08.05.2024 (обновлено: 08:53 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/polsha-1944581384.html
Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы
Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы - РИА Новости, 08.05.2024
Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы
Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:50
2024-05-08T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. Ранее командование заявляло, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами" якобы по объектам на Украине. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении. В последнее время о подобных действиях Польша объявляет регулярно. Обычно это совпадает с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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в мире, украина, польша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия
Поднятую в небо польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы

Командование Польши: поднятую из-за "активности РФ" авиацию вернули на аэродромы

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши.
Ранее командование заявляло, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами" якобы по объектам на Украине.
Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
"Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.
В последнее время о подобных действиях Польша объявляет регулярно. Обычно это совпадает с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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