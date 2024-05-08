https://ria.ru/20240508/polk-1944758461.html

В российском посольстве в США прошла акция "Бессмертный полк"

В российском посольстве в США прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024

В российском посольстве в США прошла акция "Бессмертный полк"

Больше ста человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории посольства России в американской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:55

2024-05-08T17:55

2024-05-08T18:14

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анатолий антонов

акция "бессмертный полк"

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Больше ста человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории посольства России в американской столице, передает корреспондент РИА Новости. В среду сотрудники дипмиссии вместе с ученикам школы при посольстве прошли торжественным шествием по территории представительства, держа в руках плакаты ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие завершилось поздравлением посла России в США Анатолия Антонова и выступлением детей. Российский дипломат в своем поздравлении напомнил о пугающем числе отдавших свои жизни за родину в годы Великой Отечественной войны, отметив, что долг потомков - помнить дедов и прадедов. Участники акции также почтили память павших героев минутой молчания. "Увы, но на наши плечи, на плечи наших детей выпала другая тяжелейшая обязанность и ноша - мы должны и будем отстаивать национальные интересы нашего российского государства на территории бывшего Советского Союза. Нет никаких сомнений, что мы победим", - добавил российский дипломат. Антонов отметил, что сотрудникам дипмиссии "непросто" живется и работается: "американцы сделали все, чтобы отравить, чтобы ухудшить наше с вами пребывание в США". "Вчера во время инаугурации наш президент четко и ясно сказал, тем не менее, о нашей готовности говорить в том числе с американцами. Сегодня утром мы проснулись, включили телевизоры, и опять видели ракеты, летящие по российским городам. Убивают американским оружием наших ребят, детей, женщин", - констатировал дипломат. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

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https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html

https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944267350.html

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Шествие "Бессмертного полка" в российском посольстве в Вашингтоне Больше ста человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории посольства России в американской столице, передает корреспондент РИА Новости. В среду сотрудники дипмиссии вместе с ученикам школы при посольстве прошли торжественным шествием по территории представительства, держа в руках плакаты ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие завершилось поздравлением посла России в США Анатолия Антонова и выступлением детей. 2024-05-08T17:55 true PT0M46S

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россия, сша, томск, анатолий антонов, акция "бессмертный полк", в мире