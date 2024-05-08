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В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2024
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14:55 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/polk-1944674542.html
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2024
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек состоялось в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:55
2024-05-08T14:55
россия
анталья (провинция)
анкара (провинция)
акция "бессмертный полк"
турция
день победы — 2024
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СТАМБУЛ, 8 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек состоялось в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Там добавили, что акция в Аланье прошла при поддержке Генерального консульства России в Анталье, в ней приняли участие 350 человек, в том числе школьники и их родители. Собравшиеся прошли колонной с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания погибших в этой войне и спустили в море венок в память о героях, отметили дипломаты. Также проживающим в Аланье ветеранам были переданы поступившие через генконсульство России в Анталье персональные поздравления президента РФ Владимира Путина в связи с 79-й годовщиной победы, сообщили в генконсульстве. Акции "Бессмертного полка" состоялись 5 мая в Анкаре и Стамбуле. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html
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россия, анталья (провинция), анкара (провинция), акция "бессмертный полк", турция, день победы — 2024
Россия, Анталья (провинция), Анкара (провинция), Акция "Бессмертный полк", Турция, День Победы — 2024
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек прошло в турецкой Аланье

© Генеральное консульство России в Анталье Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео
© Генеральное консульство России в Анталье
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 8 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек состоялось в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Там добавили, что акция в Аланье прошла при поддержке Генерального консульства России в Анталье, в ней приняли участие 350 человек, в том числе школьники и их родители.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
Собравшиеся прошли колонной с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания погибших в этой войне и спустили в море венок в память о героях, отметили дипломаты.
Также проживающим в Аланье ветеранам были переданы поступившие через генконсульство России в Анталье персональные поздравления президента РФ Владимира Путина в связи с 79-й годовщиной победы, сообщили в генконсульстве.
Акции "Бессмертного полка" состоялись 5 мая в Анкаре и Стамбуле.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Акция Бессмертный полк в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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РоссияАнталья (провинция)Анкара (провинция)Акция "Бессмертный полк"ТурцияДень Победы — 2024
 
 
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