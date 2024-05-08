https://ria.ru/20240508/polk-1944674542.html
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2024
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек состоялось в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:55
2024-05-08T14:55
2024-05-08T14:55
россия
анталья (провинция)
анкара (провинция)
акция "бессмертный полк"
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СТАМБУЛ, 8 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек состоялось в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Там добавили, что акция в Аланье прошла при поддержке Генерального консульства России в Анталье, в ней приняли участие 350 человек, в том числе школьники и их родители. Собравшиеся прошли колонной с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания погибших в этой войне и спустили в море венок в память о героях, отметили дипломаты. Также проживающим в Аланье ветеранам были переданы поступившие через генконсульство России в Анталье персональные поздравления президента РФ Владимира Путина в связи с 79-й годовщиной победы, сообщили в генконсульстве. Акции "Бессмертного полка" состоялись 5 мая в Анкаре и Стамбуле. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), анкара (провинция), акция "бессмертный полк", турция, день победы — 2024
Россия, Анталья (провинция), Анкара (провинция), Акция "Бессмертный полк", Турция, День Победы — 2024
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек прошло в турецкой Аланье
СТАМБУЛ, 8 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" с участием 350 человек состоялось в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Там добавили, что акция в Аланье прошла при поддержке Генерального консульства России в Анталье, в ней приняли участие 350 человек, в том числе школьники и их родители.
Собравшиеся прошли колонной с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания погибших в этой войне и спустили в море венок в память о героях, отметили дипломаты.
Также проживающим в Аланье ветеранам были переданы поступившие через генконсульство России в Анталье персональные поздравления президента РФ Владимира Путина в связи с 79-й годовщиной победы, сообщили в генконсульстве.
Акции "Бессмертного полка" состоялись 5 мая в Анкаре
и Стамбуле
.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.