https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html

В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА

В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА

Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:13

2024-05-08T16:13

2024-05-08T16:14

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах Белгородской области, сообщили в пресс-службе компании. Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По последним данным, погибли 8 человек, 42 получили ранения, среди них трое детей. Компания заявила, что выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 250 до 500 тысяч рублей, также холдинг взял на себя расходы, связанные с организацией похорон. "Ещё один сложный день для всей нашей компании. Сегодня сразу в нескольких районах области проходят похороны работников "Агро-Белогорья", погибших в страшном теракте. 6 мая навсегда останется в наших сердцах Днём памяти и скорби о сотрудниках, жизни которых унесла бесчеловечная атака со стороны ВСУ", - говорится в сообщении компании. В сообщении указываются имена и годы рождения семерых погибших: Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в среду сообщил, что число жертв атаки дронов выросло до 8, в больнице от полученных травм скончался тяжелораненый мужчина. В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили РИА Новости, что он не являлся их сотрудником. "Он родственник одного из сотрудников. Приехал на место теракта по собственной инициативе, чтобы вывозить людей", — уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240506/ataka-1944063512.html

https://ria.ru/20240507/ataki-1944422682.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины