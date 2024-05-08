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В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА
Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:13
2024-05-08T16:13
2024-05-08T16:14
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах Белгородской области, сообщили в пресс-службе компании. Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По последним данным, погибли 8 человек, 42 получили ранения, среди них трое детей. Компания заявила, что выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 250 до 500 тысяч рублей, также холдинг взял на себя расходы, связанные с организацией похорон. "Ещё один сложный день для всей нашей компании. Сегодня сразу в нескольких районах области проходят похороны работников "Агро-Белогорья", погибших в страшном теракте. 6 мая навсегда останется в наших сердцах Днём памяти и скорби о сотрудниках, жизни которых унесла бесчеловечная атака со стороны ВСУ", - говорится в сообщении компании. В сообщении указываются имена и годы рождения семерых погибших: Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в среду сообщил, что число жертв атаки дронов выросло до 8, в больнице от полученных травм скончался тяжелораненый мужчина. В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили РИА Новости, что он не являлся их сотрудником. "Он родственник одного из сотрудников. Приехал на место теракта по собственной инициативе, чтобы вывозить людей", — уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240506/ataka-1944063512.html
https://ria.ru/20240507/ataki-1944422682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА
"Агро-Белогорье" рассказало о похоронах погибших при атаке дронов ВСУ работников
БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости.
Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах Белгородской области, сообщили в пресс-службе
компании.
Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По последним данным, погибли 8 человек, 42 получили ранения, среди них трое детей. Компания заявила, что выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 250 до 500 тысяч рублей, также холдинг взял на себя расходы, связанные с организацией похорон.
"Ещё один сложный день для всей нашей компании. Сегодня сразу в нескольких районах области проходят похороны работников "Агро-Белогорья", погибших в страшном теракте. 6 мая навсегда останется в наших сердцах Днём памяти и скорби о сотрудниках, жизни которых унесла бесчеловечная атака со стороны ВСУ", - говорится в сообщении компании.
В сообщении указываются имена и годы рождения семерых погибших:
- Корниенко Ольга Анатольевна, 1959 г.р.;
- Бондаренко Сергей Александрович, 1993 г.р.;
- Пономаренко Елена Петровна, 1978 г.р.;
- Деревцова Татьяна Дмитриевна, 1961 г.р.;
- Водяная Людмила Михайловна, 1973 г.р.;
- Бабяк Николай Михайлович, 1963 г.р.;
- Калугин Александр Александрович, 1989 г.р.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в среду сообщил, что число жертв атаки дронов выросло до 8, в больнице от полученных травм скончался тяжелораненый мужчина.
В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили РИА Новости, что он не являлся их сотрудником. "Он родственник одного из сотрудников. Приехал на место теракта по собственной инициативе, чтобы вывозить людей", — уточнил собеседник агентства.