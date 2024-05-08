Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 08.05.2024 (обновлено: 16:14 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА
Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:13
2024-05-08T16:14
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944709839_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1d215507a905ab76c064342ae4944cd9.jpg
БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах Белгородской области, сообщили в пресс-службе компании. Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По последним данным, погибли 8 человек, 42 получили ранения, среди них трое детей. Компания заявила, что выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 250 до 500 тысяч рублей, также холдинг взял на себя расходы, связанные с организацией похорон. "Ещё один сложный день для всей нашей компании. Сегодня сразу в нескольких районах области проходят похороны работников "Агро-Белогорья", погибших в страшном теракте. 6 мая навсегда останется в наших сердцах Днём памяти и скорби о сотрудниках, жизни которых унесла бесчеловечная атака со стороны ВСУ", - говорится в сообщении компании. В сообщении указываются имена и годы рождения семерых погибших: Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в среду сообщил, что число жертв атаки дронов выросло до 8, в больнице от полученных травм скончался тяжелораненый мужчина. В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили РИА Новости, что он не являлся их сотрудником. "Он родственник одного из сотрудников. Приехал на место теракта по собственной инициативе, чтобы вывозить людей", — уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240506/ataka-1944063512.html
https://ria.ru/20240507/ataki-1944422682.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944709839_138:0:1098:720_1920x0_80_0_0_36e38cdde0f4dc4cffb1ac562e361c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА

"Агро-Белогорье" рассказало о похоронах погибших при атаке дронов ВСУ работников

© Фото : Группа компаний "Агро-Белогорье"/TelegramПохороны погибших при атаке украинских БПЛА в Белгородской области
Похороны погибших при атаке украинских БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Группа компаний "Агро-Белогорье"/Telegram
Похороны погибших при атаке украинских БПЛА в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Похороны семи сотрудников группы компаний "Агро-Белогорье", погибших 6 мая в результате атаки украинских дронов, проходят в среду в нескольких районах Белгородской области, сообщили в пресс-службе компании.
Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. По последним данным, погибли 8 человек, 42 получили ранения, среди них трое детей. Компания заявила, что выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 250 до 500 тысяч рублей, также холдинг взял на себя расходы, связанные с организацией похорон.
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили
6 мая, 09:44
"Ещё один сложный день для всей нашей компании. Сегодня сразу в нескольких районах области проходят похороны работников "Агро-Белогорья", погибших в страшном теракте. 6 мая навсегда останется в наших сердцах Днём памяти и скорби о сотрудниках, жизни которых унесла бесчеловечная атака со стороны ВСУ", - говорится в сообщении компании.
В сообщении указываются имена и годы рождения семерых погибших:
  • Корниенко Ольга Анатольевна, 1959 г.р.;
  • Бондаренко Сергей Александрович, 1993 г.р.;
  • Пономаренко Елена Петровна, 1978 г.р.;
  • Деревцова Татьяна Дмитриевна, 1961 г.р.;
  • Водяная Людмила Михайловна, 1973 г.р.;
  • Бабяк Николай Михайлович, 1963 г.р.;
  • Калугин Александр Александрович, 1989 г.р.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в среду сообщил, что число жертв атаки дронов выросло до 8, в больнице от полученных травм скончался тяжелораненый мужчина.
В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили РИА Новости, что он не являлся их сотрудником. "Он родственник одного из сотрудников. Приехал на место теракта по собственной инициативе, чтобы вывозить людей", — уточнил собеседник агентства.
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
7 мая, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала