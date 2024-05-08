https://ria.ru/20240508/pokhischenie-1944686233.html

Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице

Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице - РИА Новости, 08.05.2024

Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице

Дело о похищении, повлекшем смерть потерпевшего, возбуждено в Ивановской области в отношении двух ранее судимых местных жителей, которые насильно увезли... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:07

2024-05-08T15:07

2024-05-08T15:25

происшествия

ивановская область

россия

иваново

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РЯЗАНЬ, 8 мая — РИА Новости. Дело о похищении, повлекшем смерть потерпевшего, возбуждено в Ивановской области в отношении двух ранее судимых местных жителей, которые насильно увезли знакомого, избили его, заставили раздеться и бросили, сообщило СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, вечером 5 мая мужчины приехали в Иваново к своему знакомому, насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района. "Затем фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами и заставили полностью снять с себя одежду. Забрав его вещи, они оставили мужчину на улице", - отмечает СУСК, уточняя, что тело 59-летнего потерпевшего на следующее утро нашли прохожие на улице в Крюково. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html

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происшествия, ивановская область, россия, иваново