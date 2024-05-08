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Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице - РИА Новости, 08.05.2024
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15:07 08.05.2024 (обновлено: 15:25 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pokhischenie-1944686233.html
Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице
Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице - РИА Новости, 08.05.2024
Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице
Дело о похищении, повлекшем смерть потерпевшего, возбуждено в Ивановской области в отношении двух ранее судимых местных жителей, которые насильно увезли... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:07
2024-05-08T15:25
происшествия
ивановская область
россия
иваново
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РЯЗАНЬ, 8 мая — РИА Новости. Дело о похищении, повлекшем смерть потерпевшего, возбуждено в Ивановской области в отношении двух ранее судимых местных жителей, которые насильно увезли знакомого, избили его, заставили раздеться и бросили, сообщило СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, вечером 5 мая мужчины приехали в Иваново к своему знакомому, насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района. "Затем фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами и заставили полностью снять с себя одежду. Забрав его вещи, они оставили мужчину на улице", - отмечает СУСК, уточняя, что тело 59-летнего потерпевшего на следующее утро нашли прохожие на улице в Крюково. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ивановская область, россия, иваново
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново
Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице

Жителя Иваново похитили и оставили голым на улице, СК возбудил уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 8 мая — РИА Новости. Дело о похищении, повлекшем смерть потерпевшего, возбуждено в Ивановской области в отношении двух ранее судимых местных жителей, которые насильно увезли знакомого, избили его, заставили раздеться и бросили, сообщило СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, вечером 5 мая мужчины приехали в Иваново к своему знакомому, насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района.
"Затем фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами и заставили полностью снять с себя одежду. Забрав его вещи, они оставили мужчину на улице", - отмечает СУСК, уточняя, что тело 59-летнего потерпевшего на следующее утро нашли прохожие на улице в Крюково.
Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
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