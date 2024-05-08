https://ria.ru/20240508/pogoda-1944579455.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:30
2024-05-08T08:30
2024-05-08T08:30
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня в Москве, в тыловой части циклона, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя, мокрого снега и снега, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 6, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы мая, и соответствует показателям конца марта - начала апреля", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление подрастет до 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидаются порывистый ветер, осадки и до шести градусов тепла