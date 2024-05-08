Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pogoda-1944579455.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:30
2024-05-08T08:30
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня в Москве, в тыловой части циклона, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя, мокрого снега и снега, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 6, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы мая, и соответствует показателям конца марта - начала апреля", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление подрастет до 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_b8d6e8c07bfe1217fc474ae13dd35c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидаются порывистый ветер, осадки и до шести градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдых горожан в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В течение дня в Москве, в тыловой части циклона, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя, мокрого снега и снега, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 6, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы мая, и соответствует показателям конца марта - начала апреля", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление подрастет до 747 миллиметров ртутного столба.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала