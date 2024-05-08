https://ria.ru/20240508/pogoda-1944579455.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:30

2024-05-08T08:30

2024-05-08T08:30

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 6 и кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя и снега ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня в Москве, в тыловой части циклона, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя, мокрого снега и снега, в дневные часы всего плюс 3 - плюс 6, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы мая, и соответствует показателям конца марта - начала апреля", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление подрастет до 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода