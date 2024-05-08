https://ria.ru/20240508/peskov-1944626511.html

В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым

В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым - РИА Новости, 08.05.2024

В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым

Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:01

2024-05-08T12:01

2024-05-08T12:18

россия

в мире

украина

дмитрий песков

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.

https://ria.ru/20240508/litva-1944581055.html

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россия, в мире, украина, дмитрий песков, нато, владимир зеленский