https://ria.ru/20240508/peskov-1944626511.html
В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым
В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым
Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:01
2024-05-08T12:01
2024-05-08T12:18
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, нато, владимир зеленский
Россия, В мире, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Зеленский
В Кремле назвали киевский режим достаточно непредсказуемым
Песков назвал киевский режим достаточно непредсказуемым