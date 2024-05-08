https://ria.ru/20240508/pereselenie-1944802639.html

В Ростовской области более 700 человек переселили из аварийного жилья

В Ростовской области более 700 человек переселили из аварийного жилья - РИА Новости, 08.05.2024

В Ростовской области более 700 человек переселили из аварийного жилья

Более 700 человек переселили из аварийного жилья в Ростовской области с начала текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:04

2024-05-08T20:04

2024-05-08T20:04

ростовская область

жилье

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Более 700 человек переселили из аварийного жилья в Ростовской области с начала текущего года, сообщает правительство региона. "По итогам четырех месяцев 2024 года в Ростовской области переселено 738 человек из 14,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда", - говорится в сообщении. В общей сложности на расселение аварийного жилья в текущем году предусмотрено направить более 3,5 миллиарда рублей. Из них 92%, или 3,3 миллиарда рублей, составляют средства областного бюджета и Фонда развития территорий, что в 6,5 раза больше, чем в 2018 году. "В текущем году за счет этих средств планируется переселить 2556 человек, проживающих в 47,3 тысячи квадратных метрах аварийного фонда", - рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев. Также при формировании бюджетов на 2025-2027 годы органам местного самоуправления рекомендовано увеличить объем выделяемых средств местного бюджета на расселение аварийного жилья. Данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства Ростовской области в марте текущего года. В 2023 году были досрочно завершены мероприятия нацпроекта "Жилье и городская среда", по которому велось расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года. В октябре прошлого года утверждена областная программа по расселению жилья, признанного аварийным до 2022 года. На ее реализацию запланировано направить 15,2 миллиарда рублей, из которых 12,3 миллиарда рублей - средства областного бюджета и Фонда развития территорий. Кроме того, в 2024 году по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева приступили к расселению фонда, признанного аварийным с 2022 года.

https://ria.ru/20231027/rostov-1905560505.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, ростовская область, василий голубев