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Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы
Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен обсудить с собеседником двусторонние и региональные... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:34
2024-05-08T22:34
2024-05-08T22:43
в мире
никол пашинян
владимир путин
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен обсудить с собеседником двусторонние и региональные вопросы."В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор накопились вопросы, которые нужно обсудить. Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания (Высшего евразийского экономического -ред.) совета и сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы", - сказал Пашинян.Он поблагодарил Путина за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС и заявил, что рад видеть российского лидера.
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в мире, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, россия, армения
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Россия, Армения
Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы
Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние и региональные вопросы