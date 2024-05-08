https://ria.ru/20240508/peregovory-1944824653.html

Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы

Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян намерен обсудить с Путиным двусторонние вопросы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен обсудить с собеседником двусторонние и региональные... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:34

2024-05-08T22:34

2024-05-08T22:43

в мире

никол пашинян

владимир путин

евразийский экономический союз

россия

армения

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что намерен обсудить с собеседником двусторонние и региональные вопросы."В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор накопились вопросы, которые нужно обсудить. Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания (Высшего евразийского экономического -ред.) совета и сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы", - сказал Пашинян.Он поблагодарил Путина за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС и заявил, что рад видеть российского лидера.

https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944825111.html

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в мире, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, россия, армения