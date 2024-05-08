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В США призвали Украину быстрее добиваться мирных переговоров - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/peregovory-1944747444.html
В США призвали Украину быстрее добиваться мирных переговоров
В США призвали Украину быстрее добиваться мирных переговоров - РИА Новости, 08.05.2024
В США призвали Украину быстрее добиваться мирных переговоров
Украине необходимо быстрее добиваться мирных переговоров для завершения конфликта на имеющихся условиях, поскольку в противном случае ее ждет полное поражение,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:24
2024-05-08T17:24
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Украине необходимо быстрее добиваться мирных переговоров для завершения конфликта на имеющихся условиях, поскольку в противном случае ее ждет полное поражение, и американская военная помощь этого не изменит, говорится в статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса, опубликованной в газетой Hill. "Украина никогда не выиграет войну и не вернет себе всю потерянную территорию. Если Киев не будет быстро добиваться урегулирования путем переговоров на лучших из доступных условий, то, в конечном счете, может потерпеть полное поражение", - говорится в публикации. Как отмечается, согласованная ранее программа помощи Украине объемом почти 61 миллиард долларов в состоянии обеспечить возможность ВСУ продолжать сражения, "но вероятнее всего не изменит конечный результат". "Реальность такова, что эту войну можно было предотвратить с помощью трезвой и зрелой дипломатии Соединенных Штатов… Мы могли настоять на том, чтобы Украина и Европа сделали все возможное для выполнения условий Минских соглашений", - пишет Дэвис. Он подчеркивает, что Штаты могли бы работать с Киевом и Москвой еще в декабре 2021 года для поиска соглашения, способного предотвратить начало специальной военной операции, включая вопрос о членстве Украины в НАТО и ее нейтральный статус. Как указывает Дэвис, теперь же Владимир Зеленский без сомнения запросит еще больше финансирования со стороны США, поскольку одобренная ранее помощь будет израсходована в течение ближайшего года. "Если Запад и Киев продолжат игнорировать реальность и цепляться за фикцию о том, что, имея достаточно времени и денег, они смогут выиграть, - шансы на то, что Украине в конечном итоге будут предложены условия капитуляции, возрастут до опасных высот", - резюмирует он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, в мире, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Европа
В США призвали Украину быстрее добиваться мирных переговоров

Hill: помощь США Украине не изменит конечный результат конфликта

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Украине необходимо быстрее добиваться мирных переговоров для завершения конфликта на имеющихся условиях, поскольку в противном случае ее ждет полное поражение, и американская военная помощь этого не изменит, говорится в статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса, опубликованной в газетой Hill.
"Украина никогда не выиграет войну и не вернет себе всю потерянную территорию. Если Киев не будет быстро добиваться урегулирования путем переговоров на лучших из доступных условий, то, в конечном счете, может потерпеть полное поражение", - говорится в публикации.
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Как отмечается, согласованная ранее программа помощи Украине объемом почти 61 миллиард долларов в состоянии обеспечить возможность ВСУ продолжать сражения, "но вероятнее всего не изменит конечный результат".
"Реальность такова, что эту войну можно было предотвратить с помощью трезвой и зрелой дипломатии Соединенных Штатов… Мы могли настоять на том, чтобы Украина и Европа сделали все возможное для выполнения условий Минских соглашений", - пишет Дэвис.
Он подчеркивает, что Штаты могли бы работать с Киевом и Москвой еще в декабре 2021 года для поиска соглашения, способного предотвратить начало специальной военной операции, включая вопрос о членстве Украины в НАТО и ее нейтральный статус.
Как указывает Дэвис, теперь же Владимир Зеленский без сомнения запросит еще больше финансирования со стороны США, поскольку одобренная ранее помощь будет израсходована в течение ближайшего года.
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"Если Запад и Киев продолжат игнорировать реальность и цепляться за фикцию о том, что, имея достаточно времени и денег, они смогут выиграть, - шансы на то, что Украине в конечном итоге будут предложены условия капитуляции, возрастут до опасных высот", - резюмирует он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреСШАЕвропа
 
 
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