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Россиян научили, как накопить на вторую пенсию - РИА Новости, 08.05.2024
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02:15 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pensiya-1944551428.html
Россиян научили, как накопить на вторую пенсию
Россиян научили, как накопить на вторую пенсию - РИА Новости, 08.05.2024
Россиян научили, как накопить на вторую пенсию
Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:15
2024-05-08T02:15
россия
экономика
ольга дайнеко
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на свой пенсионный счет, рассказала в интервью агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.НПФ инвестирует деньги граждан и накапливает полученный доход. Чтобы выбрать правильный фонд, следует проверить наличие у него лицензии на сайте ЦБ, а на сайте Агентства страхования вкладов — регистрацию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.Если все это есть, остальное не страшно: ваши деньги в любом случае будут застрахованы в системе страхования вкладов вместе с процентами на сумму до 2,8 миллиона рублей. Даже если фонд обанкротится, деньги выплатит АСВ. А вы в любом случае получите налоговый вычет.Можно подключиться к новой программе долгосрочных сбережений — у нее своя специфика, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, заключила специалист.Кроме того, раз в пять лет можно переводить деньги в другой НПФ без потери процентов. Это имеет смысл, если полученная доходность кажется низкой. Но спешить не стоит, ведь пенсионные деньги считаются "длинными", и доходность следует оценивать в долгосрочной перспективе, советует Дайнеко.
https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html
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россия, экономика, ольга дайнеко
Россия, Экономика, Ольга Дайнеко
Россиян научили, как накопить на вторую пенсию

Эксперт Дайнеко: дополнительную пенсию можно получить при договоре с НПФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на свой пенсионный счет, рассказала в интервью агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
НПФ инвестирует деньги граждан и накапливает полученный доход. Чтобы выбрать правильный фонд, следует проверить наличие у него лицензии на сайте ЦБ, а на сайте Агентства страхования вкладов — регистрацию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.
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Если все это есть, остальное не страшно: ваши деньги в любом случае будут застрахованы в системе страхования вкладов вместе с процентами на сумму до 2,8 миллиона рублей. Даже если фонд обанкротится, деньги выплатит АСВ. А вы в любом случае получите налоговый вычет.
Можно подключиться к новой программе долгосрочных сбережений — у нее своя специфика, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, заключила специалист.
Кроме того, раз в пять лет можно переводить деньги в другой НПФ без потери процентов. Это имеет смысл, если полученная доходность кажется низкой. Но спешить не стоит, ведь пенсионные деньги считаются "длинными", и доходность следует оценивать в долгосрочной перспективе, советует Дайнеко.
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