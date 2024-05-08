Россиян научили, как накопить на вторую пенсию
Эксперт Дайнеко: дополнительную пенсию можно получить при договоре с НПФ
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на свой пенсионный счет, рассказала в интервью агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
НПФ инвестирует деньги граждан и накапливает полученный доход. Чтобы выбрать правильный фонд, следует проверить наличие у него лицензии на сайте ЦБ, а на сайте Агентства страхования вкладов — регистрацию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.
Если все это есть, остальное не страшно: ваши деньги в любом случае будут застрахованы в системе страхования вкладов вместе с процентами на сумму до 2,8 миллиона рублей. Даже если фонд обанкротится, деньги выплатит АСВ. А вы в любом случае получите налоговый вычет.
Можно подключиться к новой программе долгосрочных сбережений — у нее своя специфика, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, заключила специалист.
Кроме того, раз в пять лет можно переводить деньги в другой НПФ без потери процентов. Это имеет смысл, если полученная доходность кажется низкой. Но спешить не стоит, ведь пенсионные деньги считаются "длинными", и доходность следует оценивать в долгосрочной перспективе, советует Дайнеко.
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