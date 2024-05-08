https://ria.ru/20240508/pensiya-1944551428.html

Россиян научили, как накопить на вторую пенсию

Россиян научили, как накопить на вторую пенсию - РИА Новости, 08.05.2024

Россиян научили, как накопить на вторую пенсию

Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:15

2024-05-08T02:15

2024-05-08T02:15

россия

экономика

ольга дайнеко

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на свой пенсионный счет, рассказала в интервью агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.НПФ инвестирует деньги граждан и накапливает полученный доход. Чтобы выбрать правильный фонд, следует проверить наличие у него лицензии на сайте ЦБ, а на сайте Агентства страхования вкладов — регистрацию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.Если все это есть, остальное не страшно: ваши деньги в любом случае будут застрахованы в системе страхования вкладов вместе с процентами на сумму до 2,8 миллиона рублей. Даже если фонд обанкротится, деньги выплатит АСВ. А вы в любом случае получите налоговый вычет.Можно подключиться к новой программе долгосрочных сбережений — у нее своя специфика, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, заключила специалист.Кроме того, раз в пять лет можно переводить деньги в другой НПФ без потери процентов. Это имеет смысл, если полученная доходность кажется низкой. Но спешить не стоит, ведь пенсионные деньги считаются "длинными", и доходность следует оценивать в долгосрочной перспективе, советует Дайнеко.

https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, ольга дайнеко