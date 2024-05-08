https://ria.ru/20240508/pavodok-1944702938.html
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области - РИА Новости, 08.05.2024
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области
Вода в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области снижается, паводок может перестать угрожать федеральной трассе Тюмень-Омск в течение трех дней, заявил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:48
2024-05-08T15:48
2024-05-08T15:51
тюменская область
ишим (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Вода в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области снижается, паводок может перестать угрожать федеральной трассе Тюмень-Омск в течение трех дней, заявил губернатор Александр Моор. "На 16.00 (14.00 мск) в селе Абатском уровень реки составил 1194 см. Местами уже заметно, как вода отступила. Но нужно еще минус 50 сантиметров, чтобы можно было сказать: угроза для федеральной трассы Р-402 миновала. Судя по темпу снижения воды, это может произойти в ближайшие три дня", – написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор отметил, что выше 12 метров вода у села простояла одиннадцать дней. Все это время за федеральную трассу Тюмень-Омск шла круглосуточная борьба. Дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы, укрепляли их пленкой и мешками. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на среду в 57 населенных пунктах региона остаются подтопленными 402 дома, 345 дачных дома, 3282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html
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тюменская область, ишим (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюмень, омск
Тюменская область, Ишим (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тюмень, Омск
Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области
Моор: паводок может перестать угрожать трассе Тюмень — Омск в течение трех дней