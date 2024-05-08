https://ria.ru/20240508/pavodok-1944702938.html

Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области

Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области - РИА Новости, 08.05.2024

Моор рассказал о ситуации с паводком в Тюменской области

Вода в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области снижается, паводок может перестать угрожать федеральной трассе Тюмень-Омск в течение трех дней, заявил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:48

2024-05-08T15:48

2024-05-08T15:51

тюменская область

ишим (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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тюмень

омск

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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Вода в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области снижается, паводок может перестать угрожать федеральной трассе Тюмень-Омск в течение трех дней, заявил губернатор Александр Моор. "На 16.00 (14.00 мск) в селе Абатском уровень реки составил 1194 см. Местами уже заметно, как вода отступила. Но нужно еще минус 50 сантиметров, чтобы можно было сказать: угроза для федеральной трассы Р-402 миновала. Судя по темпу снижения воды, это может произойти в ближайшие три дня", – написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор отметил, что выше 12 метров вода у села простояла одиннадцать дней. Все это время за федеральную трассу Тюмень-Омск шла круглосуточная борьба. Дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы, укрепляли их пленкой и мешками. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на среду в 57 населенных пунктах региона остаются подтопленными 402 дома, 345 дачных дома, 3282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

тюменская область

ишим (река)

тюмень

омск

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тюменская область, ишим (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюмень, омск