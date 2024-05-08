https://ria.ru/20240508/pavodok-1944571102.html

Уровень воды в реке в городе Ишим снизился на 16 сантиметров

Уровень воды в реке в городе Ишим снизился на 16 сантиметров - РИА Новости, 08.05.2024

Уровень воды в реке в городе Ишим снизился на 16 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в городе Ишим Тюменской области за минувшие сутки снизился на 16 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) среды составляет 962 сантиметра. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:46

2024-05-08T06:46

2024-05-08T06:46

ишим (река)

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

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ТЮМЕНЬ, 8 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в городе Ишим Тюменской области за минувшие сутки снизился на 16 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) среды составляет 962 сантиметра. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме составлял 978 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) 8 мая он составил 962 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь зафиксирован 22 апреля на отметке 1064 сантиметра, затем до 26 апреля шел спад. С 27 апреля с отметки 1024 сантиметра до 1 мая и отметки 1157 сантиметров наблюдался вторичный подъем воды в реке. Со 2 мая снова началось снижение уровня воды в реке. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе оставались затопленными 400 жилых домов, 345 дачных домов, 3 200 приусадебных участков, 38 участков автодорог.

https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html

https://ria.ru/20240507/voda-1944533529.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия