https://ria.ru/20240508/pavodok-1944570396.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра - РИА Новости, 08.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки снизился на четыре сантиметра и на 8.00 (6.00 мск) среды составляет 1164 РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:40
2024-05-08T06:40
2024-05-08T06:40
происшествия
тюменская область
ишим (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112583_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02f002d7e89435fba25aac2fb1915c7d.jpg
ТЮМЕНЬ, 8 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки снизился на четыре сантиметра и на 8.00 (6.00 мск) среды составляет 1164 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово составлял 1168 сантиметров, на этой отметке он продержался около суток, а на 8.00 (6.00 мск) 8 мая снизился до 1164 сантиметров (критический - 1000 сантиметров), изменение уровня воды за сутки - минус четыре сантиметра. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального затопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе оставались затопленными 400 жилых домов, 345 дачных домов, 3 200 приусадебных участков и 38 участков автодорог.
https://ria.ru/20240507/voda-1944533529.html
https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html
тюменская область
ишим (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112583_109:0:1124:761_1920x0_80_0_0_c92ceb8252193b39c25ddadbdc63265a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился до 1164 сантиметров
ТЮМЕНЬ, 8 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки снизился на четыре сантиметра и на 8.00 (6.00 мск) среды составляет 1164 сантиметра.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово составлял 1168 сантиметров, на этой отметке он продержался около суток, а на 8.00 (6.00 мск) 8 мая снизился до 1164 сантиметров (критический - 1000 сантиметров), изменение уровня воды за сутки - минус четыре сантиметра.
В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального затопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС
, на воскресенье в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе оставались затопленными 400 жилых домов, 345 дачных домов, 3 200 приусадебных участков и 38 участков автодорог.