https://ria.ru/20240508/pavodok-1944570396.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра - РИА Новости, 08.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в тюменском Викулово снизился на четыре сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки снизился на четыре сантиметра и на 8.00 (6.00 мск) среды составляет 1164 РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:40

2024-05-08T06:40

2024-05-08T06:40

происшествия

тюменская область

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 8 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки снизился на четыре сантиметра и на 8.00 (6.00 мск) среды составляет 1164 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово составлял 1168 сантиметров, на этой отметке он продержался около суток, а на 8.00 (6.00 мск) 8 мая снизился до 1164 сантиметров (критический - 1000 сантиметров), изменение уровня воды за сутки - минус четыре сантиметра. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального затопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр - село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе оставались затопленными 400 жилых домов, 345 дачных домов, 3 200 приусадебных участков и 38 участков автодорог.

https://ria.ru/20240507/voda-1944533529.html

https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024