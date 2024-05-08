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В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов

В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов - РИА Новости, 08.05.2024

В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов

В Курганской области на 8 мая подтопленными остаются 400 жилых дома, а также почти 6 тысяч дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:42

2024-05-08T08:42

2024-05-08T08:42

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. В Курганской области на 8 мая подтопленными остаются 400 жилых дома, а также почти 6 тысяч дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Как сообщалось, на 7 мая оставались подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 460 жилых домов, 6018 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 8 мая остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 400 жилых и 5975 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 2 населенных пунктах от воды освободилось 60 жилых домов и 43 дачных дома, 8 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240417/topolya-1940535464.html

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курганская область, курган, наводнения в россии — 2024, происшествия