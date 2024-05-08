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Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС
Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС
Процесс формирования общего рынка энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе существенно затянулся, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:42
2024-05-08T19:42
2024-05-08T19:42
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Процесс формирования общего рынка энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе существенно затянулся, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. "Существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки", - заявил Пашинян. По его словам, Ереван неоднократно отмечал, что Армения готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременного функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
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армения, москва, ереван, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Москва, Ереван, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС
Пашинян: процесс формирования общего рынка энергоресурсов в ЕАЭС затянулся