https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944790760.html

Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС

Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян высказался о процессе формирования рынка энергоресурсов в ЕАЭС

Процесс формирования общего рынка энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе существенно затянулся, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:42

2024-05-08T19:42

2024-05-08T19:42

армения

москва

ереван

никол пашинян

евразийский экономический союз

в мире

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Процесс формирования общего рынка энергоресурсов в Евразийском экономическом союзе существенно затянулся, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. "Существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки", - заявил Пашинян. По его словам, Ереван неоднократно отмечал, что Армения готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременного функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944781129.html

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