https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944595100.html

Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС

Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду Москву для участия в саммите ЕАЭС, сообщили в пресс-службе армянского правительства. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:57

2024-05-08T09:57

2024-05-08T09:57

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду Москву для участия в саммите ЕАЭС, сообщили в пресс-службе армянского правительства. "Пашинян сегодня отправился в РФ с рабочим визитом. В Москве под председательством премьер-министра состоится заседание Высшего евразийского экономического совета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что запланирована также встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944412025.html

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html

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