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Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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09:57 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944595100.html
Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС
Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду Москву для участия в саммите ЕАЭС, сообщили в пресс-службе армянского правительства. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:57
2024-05-08T09:57
в мире
москва
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду Москву для участия в саммите ЕАЭС, сообщили в пресс-службе армянского правительства. "Пашинян сегодня отправился в РФ с рабочим визитом. В Москве под председательством премьер-министра состоится заседание Высшего евразийского экономического совета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что запланирована также встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944412025.html
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в мире, москва, россия, армения, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС

Премьер Армении Пашинян отправился в Москву для участия в саммите ЕАЭС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду Москву для участия в саммите ЕАЭС, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
«
"Пашинян сегодня отправился в РФ с рабочим визитом. В Москве под председательством премьер-министра состоится заседание Высшего евразийского экономического совета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Отмечается, что запланирована также встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
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