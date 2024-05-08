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При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы - РИА Новости, 08.05.2024
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00:33 08.05.2024 (обновлено: 00:40 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pasechnik-1944553031.html
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы - РИА Новости, 08.05.2024
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:33
2024-05-08T00:40
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
россия
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, повреждены ЛЭП, горит газопровод.Ранее Пасечник заявлял, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске."Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - написал глава ЛНР.Глава ЛНР добавил, что к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. По его словам, оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара."В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240508/obstrely-1944552840.html
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия, россия, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы

Пасечник: при ударе ВСУ по Луганску пострадали пять сотрудников нефтебазы

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, повреждены ЛЭП, горит газопровод.
Ранее Пасечник заявлял, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске.
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"Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - написал глава ЛНР.
Глава ЛНР добавил, что к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. По его словам, оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара.
"В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС", - добавил Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид ПасечникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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