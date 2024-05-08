https://ria.ru/20240508/pasechnik-1944553031.html

При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы

При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы - РИА Новости, 08.05.2024

При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:33

2024-05-08T00:33

2024-05-08T00:40

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, повреждены ЛЭП, горит газопровод.Ранее Пасечник заявлял, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске."Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - написал глава ЛНР.Глава ЛНР добавил, что к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. По его словам, оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара."В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20240508/obstrely-1944552840.html

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россия

луганская народная республика

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