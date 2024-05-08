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При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы - РИА Новости, 08.05.2024
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:33
2024-05-08T00:33
2024-05-08T00:40
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали 5 сотрудников нефтебазы, повреждены ЛЭП, горит газопровод.Ранее Пасечник заявлял, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске."Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - написал глава ЛНР.Глава ЛНР добавил, что к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. По его словам, оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара."В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240508/obstrely-1944552840.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы
Пасечник: при ударе ВСУ по Луганску пострадали пять сотрудников нефтебазы