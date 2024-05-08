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В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО - РИА Новости, 08.05.2024
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10:27 08.05.2024 (обновлено: 12:57 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pamyatnik-1944604958.html
В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО
В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО - РИА Новости, 08.05.2024
В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО
Памятник погибшим в ходе проведения специальной военной операции открыли в Адлерском районе Сочи, над ним работали полгода, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:27
2024-05-08T12:57
специальная военная операция на украине
общество
сочи
черное море
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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СОЧИ, 8 мая – РИА Новости. Памятник погибшим в ходе проведения специальной военной операции открыли в Адлерском районе Сочи, над ним работали полгода, передает корреспондент РИА Новости. Памятная скульптура предоставлена в дар городу Фондом помощи ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". В торжественной церемонии участвуют депутаты городского собрания Сочи, представители фонда, Росгвардии, полиции, военного комиссариата, казачьих и ветеранских обществ, молодежные патриотические объединения, семьи погибших в СВО. Памятник представляет собой образ солдата с маленьким ребенком. Как отметил президент фонда, участник спецоперации Дмитрий Воробьев, памятник создавался ставропольским скульптором Александром Чаплыгиным. "Идея пришла наша совместная после наших постоянных командировок на Украину. Мы работали над ним (памятником - ред.) полгода, чтобы не получилось, как сегодня произошло на Украине, когда стирается история", - сказал Воробьев журналистам. "Сегодня мы находимся в знаковом месте для сочинцев и для гостей, в этом месте расположены памятники героям Великой Отечественной войны, войнам-интернационалистам, Аллея славы с бюстами героев Советского Союза, а также погибшим воинам министерства обороны на Черном море, памятник доктору Лизе. В этом знаковом месте для сочинцев мы сегодня откроем памятник, я очень надеюсь, что дальше он послужит патриотической ноткой в развитии нашего города, нашей молодежи, которая также здесь присутствует", - сказала заместитель мэра Сочи Елена Канюк. Как уточнили в Минобороны РФ со ссылкой на Воробьёва, в Сочи был открыт первый экземпляр этого памятника. В дальнейшем аналогичные появятся и в других городах.Торжественное открытие памятника продолжится вечером в среду молодежным патриотическим мероприятием "Огонь памяти" около мемориала "Воинам-адлерцам", погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий, приуроченных к открытию памятника, состоится всероссийская акция "Огненные картины", из 7 тысяч свечей студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и молодежных объединений выложат знамя Победы и слово "Победа".
https://ria.ru/20240402/pamyatnik-1937272269.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920538865.html
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общество, сочи, черное море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сочи, Черное море, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина
В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО

В Адлерском районе Сочи открыли памятник погибшим в ходе спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сочи . Архивное фото
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СОЧИ, 8 мая – РИА Новости. Памятник погибшим в ходе проведения специальной военной операции открыли в Адлерском районе Сочи, над ним работали полгода, передает корреспондент РИА Новости.
Памятная скульптура предоставлена в дар городу Фондом помощи ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". В торжественной церемонии участвуют депутаты городского собрания Сочи, представители фонда, Росгвардии, полиции, военного комиссариата, казачьих и ветеранских обществ, молодежные патриотические объединения, семьи погибших в СВО.
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Памятник представляет собой образ солдата с маленьким ребенком. Как отметил президент фонда, участник спецоперации Дмитрий Воробьев, памятник создавался ставропольским скульптором Александром Чаплыгиным. "Идея пришла наша совместная после наших постоянных командировок на Украину. Мы работали над ним (памятником - ред.) полгода, чтобы не получилось, как сегодня произошло на Украине, когда стирается история", - сказал Воробьев журналистам.
"Сегодня мы находимся в знаковом месте для сочинцев и для гостей, в этом месте расположены памятники героям Великой Отечественной войны, войнам-интернационалистам, Аллея славы с бюстами героев Советского Союза, а также погибшим воинам министерства обороны на Черном море, памятник доктору Лизе. В этом знаковом месте для сочинцев мы сегодня откроем памятник, я очень надеюсь, что дальше он послужит патриотической ноткой в развитии нашего города, нашей молодежи, которая также здесь присутствует", - сказала заместитель мэра Сочи Елена Канюк.
Как уточнили в Минобороны РФ со ссылкой на Воробьёва, в Сочи был открыт первый экземпляр этого памятника. В дальнейшем аналогичные появятся и в других городах.
Торжественное открытие памятника продолжится вечером в среду молодежным патриотическим мероприятием "Огонь памяти" около мемориала "Воинам-адлерцам", погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий, приуроченных к открытию памятника, состоится всероссийская акция "Огненные картины", из 7 тысяч свечей студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и молодежных объединений выложат знамя Победы и слово "Победа".
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