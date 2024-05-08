https://ria.ru/20240508/pamyat-1944678256.html

На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления

На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления - РИА Новости, 08.05.2024

На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления

На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:52

2024-05-08T14:52

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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику погибшим советским гражданам. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая. "Это была великая Победа, и в этой Победе наш русский, советский народ сражался бок о бок со всеми силами доброй воли. Так было и во Франции, где наши соотечественники разных поколений, разных политических взглядов вместе с французскими партизанами вели ожесточенную борьбу против нацизма на французской территории", - сказал дипломат. В память о погибших бойцах Сопротивления более двадцати лет назад на парижском кладбище Пер-Лашез был установлен памятник. "Мы обязательно приходим к нему несколько раз в году, чтобы почтить память наших героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны, но на территории Франции. Наша задача – помнить об этом героическом подвиге и передавать память о нем нашим детям и внукам", - подчеркнул посол.В памятной церемонии также приняли участие постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, сотрудники торгового представительства России во Франции, представители Русского дома науки и культуры в Париже. Ученики школы при посольстве РФ в Париже также пришли возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во время Второй мировой На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во время Второй мировой. 2024-05-08T14:52 true PT0M28S

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Ольга Фомченкова

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