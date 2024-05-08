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На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления - РИА Новости, 08.05.2024
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14:52 08.05.2024 (обновлено: 14:54 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pamyat-1944678256.html
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления - РИА Новости, 08.05.2024
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления
На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:52
2024-05-08T14:54
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику погибшим советским гражданам. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая. "Это была великая Победа, и в этой Победе наш русский, советский народ сражался бок о бок со всеми силами доброй воли. Так было и во Франции, где наши соотечественники разных поколений, разных политических взглядов вместе с французскими партизанами вели ожесточенную борьбу против нацизма на французской территории", - сказал дипломат. В память о погибших бойцах Сопротивления более двадцати лет назад на парижском кладбище Пер-Лашез был установлен памятник. &quot;Мы обязательно приходим к нему несколько раз в году, чтобы почтить память наших героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны, но на территории Франции. Наша задача – помнить об этом героическом подвиге и передавать память о нем нашим детям и внукам&quot;, - подчеркнул посол.В памятной церемонии также приняли участие постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, сотрудники торгового представительства России во Франции, представители Русского дома науки и культуры в Париже. Ученики школы при посольстве РФ в Париже также пришли возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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Почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во время Второй мировой
На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во время Второй мировой.
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в мире, россия, франция, париж, алексей мешков, юнеско, день победы, день победы — 2024, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Франция, Париж, Алексей Мешков, ЮНЕСКО, День Победы, День Победы — 2024, Вторая мировая война (1939-1945)
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления

На кладбище Пер-Лашез возложили венок к памятнику русским бойцам Сопротивления

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику погибшим советским гражданам. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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"Это была великая Победа, и в этой Победе наш русский, советский народ сражался бок о бок со всеми силами доброй воли. Так было и во Франции, где наши соотечественники разных поколений, разных политических взглядов вместе с французскими партизанами вели ожесточенную борьбу против нацизма на французской территории", - сказал дипломат.
В память о погибших бойцах Сопротивления более двадцати лет назад на парижском кладбище Пер-Лашез был установлен памятник.
«

"Мы обязательно приходим к нему несколько раз в году, чтобы почтить память наших героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны, но на территории Франции. Наша задача – помнить об этом героическом подвиге и передавать память о нем нашим детям и внукам", - подчеркнул посол.

В памятной церемонии также приняли участие постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, сотрудники торгового представительства России во Франции, представители Русского дома науки и культуры в Париже. Ученики школы при посольстве РФ в Париже также пришли возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.
Изображение сгенерировано ИИ
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