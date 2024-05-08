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На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления - РИА Новости, 08.05.2024
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления
На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:52
2024-05-08T14:52
2024-05-08T14:54
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику погибшим советским гражданам. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая. "Это была великая Победа, и в этой Победе наш русский, советский народ сражался бок о бок со всеми силами доброй воли. Так было и во Франции, где наши соотечественники разных поколений, разных политических взглядов вместе с французскими партизанами вели ожесточенную борьбу против нацизма на французской территории", - сказал дипломат. В память о погибших бойцах Сопротивления более двадцати лет назад на парижском кладбище Пер-Лашез был установлен памятник. "Мы обязательно приходим к нему несколько раз в году, чтобы почтить память наших героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны, но на территории Франции. Наша задача – помнить об этом героическом подвиге и передавать память о нем нашим детям и внукам", - подчеркнул посол.В памятной церемонии также приняли участие постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, сотрудники торгового представительства России во Франции, представители Русского дома науки и культуры в Париже. Ученики школы при посольстве РФ в Париже также пришли возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.
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Почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во время Второй мировой
На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во время Второй мировой.
2024-05-08T14:52
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, франция, париж, алексей мешков, юнеско, день победы, день победы — 2024, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Франция, Париж, Алексей Мешков, ЮНЕСКО, День Победы, День Победы — 2024, Вторая мировая война (1939-1945)
На кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников Сопротивления
На кладбище Пер-Лашез возложили венок к памятнику русским бойцам Сопротивления
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. На парижском кладбище Пер-Лашез почтили память русских участников французского Сопротивления, павших во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику погибшим советским гражданам. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.
"Это была великая Победа, и в этой Победе наш русский, советский народ сражался бок о бок со всеми силами доброй воли. Так было и во Франции, где наши соотечественники разных поколений, разных политических взглядов вместе с французскими партизанами вели ожесточенную борьбу против нацизма на французской территории", - сказал дипломат.
В память о погибших бойцах Сопротивления более двадцати лет назад на парижском кладбище Пер-Лашез был установлен памятник.
«
"Мы обязательно приходим к нему несколько раз в году, чтобы почтить память наших героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны, но на территории Франции. Наша задача – помнить об этом героическом подвиге и передавать память о нем нашим детям и внукам", - подчеркнул посол.
В памятной церемонии также приняли участие постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, сотрудники торгового представительства России во Франции, представители Русского дома науки и культуры в Париже. Ученики школы при посольстве РФ в Париже также пришли возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.