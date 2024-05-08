Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 08.05.2024 (обновлено: 23:15 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/otnosheniya-1944826390.html
Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении
Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении - РИА Новости, 08.05.2024
Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении
Не нужно преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблемные темы есть, но тем теснее... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:54
2024-05-08T23:15
россия
армения
политика
дмитрий песков
владимир путин
евразийский экономический союз
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Не нужно преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблемные темы есть, но тем теснее взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы", - сказал Песков на видео, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Россия склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях, потенциал для этого есть, добавил пресс-секретарь президента.."Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это обсуждать, дождемся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть. Взаимная заинтересованность сторон есть, потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами", — сказал Песков.Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html
https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, политика, дмитрий песков, владимир путин, евразийский экономический союз, никол пашинян
Россия, Армения, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Никол Пашинян
Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении

Песков призвал не преувеличивать сложности переговоров Путина и Пашиняна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Не нужно преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблемные темы есть, но тем теснее взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы", - сказал Песков на видео, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Армении
Вчера, 01:57
Россия склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях, потенциал для этого есть, добавил пресс-секретарь президента..
"Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это обсуждать, дождемся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть. Взаимная заинтересованность сторон есть, потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами", — сказал Песков.
Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.
Президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Шаг к углублению интеграции". В Кремле прошло заседание саммита ЕАЭС
Вчера, 18:40
 
РоссияАрменияПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвразийский экономический союзНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала