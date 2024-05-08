https://ria.ru/20240508/otnosheniya-1944826390.html

Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении

Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении - РИА Новости, 08.05.2024

Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях России и Армении

Не нужно преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблемные темы есть, но тем теснее... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:54

2024-05-08T22:54

2024-05-08T23:15

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политика

дмитрий песков

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евразийский экономический союз

никол пашинян

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Не нужно преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблемные темы есть, но тем теснее взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы", - сказал Песков на видео, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Россия склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях, потенциал для этого есть, добавил пресс-секретарь президента.."Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это обсуждать, дождемся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть. Взаимная заинтересованность сторон есть, потенциал двусторонних отношений есть. Поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами", — сказал Песков.Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html

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россия, армения, политика, дмитрий песков, владимир путин, евразийский экономический союз, никол пашинян