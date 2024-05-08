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Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов" - РИА Новости, 08.05.2024
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13:41 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/orangutang-1944654168.html
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов" - РИА Новости, 08.05.2024
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"
Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы "дипломатии орангутангов", аналогичной китайской... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:41
2024-05-08T13:41
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы "дипломатии орангутангов", аналогичной китайской панда-дипломатии, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X. &quot;Дипломатия орангутанов&quot; покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия&quot;, - написал министр.По его словам, стратегия "дипломатии орангутанов" предоставит находящихся под угрозой исчезновения приматов странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, особенно крупным импортерам, таким как Евросоюз и Индия. Орангутанги находятся под критической угрозой исчезновения, при этом наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания из-за вырубки леса, расширения сельского хозяйства, особенно плантаций пальмового масла, и развития инфраструктуры. Пекин уже давно использует "панда-дипломатию" как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию - одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.
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в мире, малайзия, китай, индия
В мире, Малайзия, Китай, Индия
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"

Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла

© AP Photo / Chicago Zoological Society, Jim SchulzДетеныш орангутанга с мамой
Детеныш орангутанга с мамой - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Chicago Zoological Society, Jim Schulz
Детеныш орангутанга с мамой. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы "дипломатии орангутангов", аналогичной китайской панда-дипломатии, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X.
«

"Дипломатия орангутанов" покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", - написал министр.

По его словам, стратегия "дипломатии орангутанов" предоставит находящихся под угрозой исчезновения приматов странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, особенно крупным импортерам, таким как Евросоюз и Индия.
Орангутанги находятся под критической угрозой исчезновения, при этом наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания из-за вырубки леса, расширения сельского хозяйства, особенно плантаций пальмового масла, и развития инфраструктуры.
Пекин уже давно использует "панда-дипломатию" как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию - одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.
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