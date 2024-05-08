Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"
Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла
© AP Photo / Chicago Zoological Society, Jim SchulzДетеныш орангутанга с мамой
© AP Photo / Chicago Zoological Society, Jim Schulz
Детеныш орангутанга с мамой. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы "дипломатии орангутангов", аналогичной китайской панда-дипломатии, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X.
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"Дипломатия орангутанов" покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", - написал министр.
По его словам, стратегия "дипломатии орангутанов" предоставит находящихся под угрозой исчезновения приматов странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, особенно крупным импортерам, таким как Евросоюз и Индия.
Орангутанги находятся под критической угрозой исчезновения, при этом наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания из-за вырубки леса, расширения сельского хозяйства, особенно плантаций пальмового масла, и развития инфраструктуры.
Пекин уже давно использует "панда-дипломатию" как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию - одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.
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1 декабря 2023, 11:04