https://ria.ru/20240508/orangutang-1944654168.html

Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"

Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов" - РИА Новости, 08.05.2024

Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"

Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы "дипломатии орангутангов", аналогичной китайской... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:41

2024-05-08T13:41

2024-05-08T13:41

в мире

малайзия

китай

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101738/40/1017384096_0:1004:1501:1848_1920x0_80_0_0_2d771da62614d7d0aa66a0f0bc4aadce.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Малайзия намерена подарить орангутанов странам-покупателям пальмового масла в рамках инициативы "дипломатии орангутангов", аналогичной китайской панда-дипломатии, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани в социальной сети X. "Дипломатия орангутанов" покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", - написал министр.По его словам, стратегия "дипломатии орангутанов" предоставит находящихся под угрозой исчезновения приматов странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, особенно крупным импортерам, таким как Евросоюз и Индия. Орангутанги находятся под критической угрозой исчезновения, при этом наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания из-за вырубки леса, расширения сельского хозяйства, особенно плантаций пальмового масла, и развития инфраструктуры. Пекин уже давно использует "панда-дипломатию" как форму мягкой силы. Китай продолжает давнюю императорскую традицию - одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. При этом зарубежные зоопарки должны вернуть потомство панд в течение нескольких лет после его рождения, чтобы оно могло присоединиться к программе разведения в КНР.

https://ria.ru/20231201/knr-1913103910.html

малайзия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, китай, индия