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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:40
2024-05-08T20:40
2024-05-08T20:43
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944423507.html
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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В городе Белгород и Белгородском районе объявили ракетную опасность