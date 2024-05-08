https://ria.ru/20240508/opasnost-1944647242.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:19
2024-05-08T13:19
2024-05-08T13:26
специальная военная операция на украине
белгород
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность