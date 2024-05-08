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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:44
2024-05-08T12:44
2024-05-08T12:44
белгородская область
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. Сообщение о запуске угрозы появилось в 11.39 мск, спустя примерно час тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, безопасность
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников