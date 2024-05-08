https://ria.ru/20240508/opasnost-1944638868.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:44

2024-05-08T12:44

2024-05-08T12:44

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. Сообщение о запуске угрозы появилось в 11.39 мск, спустя примерно час тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, безопасность