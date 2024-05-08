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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/opasnost-1944638868.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:44
2024-05-08T12:44
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. Сообщение о запуске угрозы появилось в 11.39 мск, спустя примерно час тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Белгородской области отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону.
Сообщение о запуске угрозы появилось в 11.39 мск, спустя примерно час тревогу отменили.
"РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасность
 
 
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