https://ria.ru/20240508/opasnost-1944621845.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:44

2024-05-08T11:44

2024-05-08T11:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/bespilotnik-1944403048.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность