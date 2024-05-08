https://ria.ru/20240508/opasnost-1944560342.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:45

2024-05-08T02:45

2024-05-08T02:46

специальная военная операция на украине

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

белгородский район

белгородская область

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило МЧС региона в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

россия

белгородский район

белгородская область

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2024

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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, белгородский район, белгородская область