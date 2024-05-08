https://ria.ru/20240508/opasnost-1944560342.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:45
2024-05-08T02:45
2024-05-08T02:46
специальная военная операция на украине
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
белгородский район
белгородская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщило МЧС региона в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, белгородский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Белгородский район, Белгородская область
В Белгороде объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность