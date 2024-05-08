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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:27
2024-05-08T00:27
2024-05-08T00:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. За пару минут до сообщения МЧС глава региона Вячеслав Гладков заявил, что сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: Внимание! Белгородская область. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Мэрия Белгорода также сообщила об ракетной опасности в Белгородской области.
https://ria.ru/20240508/trevoga-1944551330.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгородской области объявили ракетную опасность