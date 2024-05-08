https://ria.ru/20240508/opasnost-1944552669.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:27

2024-05-08T00:27

2024-05-08T00:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. За пару минут до сообщения МЧС глава региона Вячеслав Гладков заявил, что сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: Внимание! Белгородская область. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Мэрия Белгорода также сообщила об ракетной опасности в Белгородской области.

https://ria.ru/20240508/trevoga-1944551330.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

белгородский район

россия

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