https://ria.ru/20240508/obvinenie-1944575069.html
Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом
Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом - РИА Новости, 08.05.2024
Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом
Американскому солдату Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке, предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:35
2024-05-08T07:35
2024-05-08T07:41
владивосток
происшествия
сша
приморский краевой суд
южная корея
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Американскому солдату Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке, предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Владивостока."Третьего мая 2024 (года) Первомайским районным судом г. Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 2 июля 2024 (года) гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба", — говорится в сообщении суда.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, Блэк пока не обжаловал решение о мере пресечения.Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД ранее сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия, сша, приморский краевой суд, южная корея, в мире
Владивосток, Происшествия, США, Приморский краевой суд, Южная Корея, В мире
Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом
Арестованного американца Гордона Блэку обвинили в краже с крупным ущербом
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Американскому солдату Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке, предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Владивостока.
"Третьего мая 2024 (года) Первомайским районным судом г. Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 2 июля 2024 (года) гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба", — говорится в сообщении суда.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, Блэк пока не обжаловал решение о мере пресечения.
Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД ранее сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.
Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.