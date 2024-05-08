https://ria.ru/20240508/obvinenie-1944575069.html

Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом

Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом - РИА Новости, 08.05.2024

Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом

Американскому солдату Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке, предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:35

2024-05-08T07:35

2024-05-08T07:41

владивосток

происшествия

сша

приморский краевой суд

южная корея

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Американскому солдату Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке, предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Владивостока."Третьего мая 2024 (года) Первомайским районным судом г. Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 2 июля 2024 (года) гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба", — говорится в сообщении суда.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, Блэк пока не обжаловал решение о мере пресечения.Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД ранее сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240507/poezdka-1944538333.html

https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944308430.html

владивосток

сша

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, происшествия, сша, приморский краевой суд, южная корея, в мире