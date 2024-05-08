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Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 08.05.2024 (обновлено: 01:48 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/obstrely-1944552840.html
Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов
Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов - РИА Новости, 08.05.2024
Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что удар украинских военных по Луганску, по РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:29
2024-05-08T01:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганск
владимир рогов
леонид пасечник
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что удар украинских военных по Луганску, по предварительным данным, был нанесен американскими ракетами ATACMS. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется. "По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США", - написал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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россия, украина, луганск, владимир рогов, леонид пасечник, сергей лавров, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганск, Владимир Рогов, Леонид Пасечник, Сергей Лавров, НАТО, Происшествия
Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов

Рогов: удар ВСУ по Луганску, по предварительным данным, нанесли ракетами ATACMS

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что удар украинских военных по Луганску, по предварительным данным, был нанесен американскими ракетами ATACMS.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
Вчера, 08:00
"По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США", - написал Рогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганскВладимир РоговЛеонид ПасечникСергей ЛавровНАТОПроисшествия
 
 
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