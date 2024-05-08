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Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов

Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов - РИА Новости, 08.05.2024

Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что удар украинских военных по Луганску, по РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:29

2024-05-08T00:29

2024-05-08T01:48

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леонид пасечник

сергей лавров

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что удар украинских военных по Луганску, по предварительным данным, был нанесен американскими ракетами ATACMS. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информация о пострадавших уточняется. "По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США", - написал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240507/makron-1944532303.html

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россия, украина, луганск, владимир рогов, леонид пасечник, сергей лавров, нато, происшествия