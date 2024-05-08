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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в среду вновь выпустили кассетные снаряды калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:37
2024-05-08T16:37
2024-05-08T16:37
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду вновь выпустили кассетные снаряды калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили кассетные снаряды по Никитовскому району Горловки