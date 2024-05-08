https://ria.ru/20240508/oborudovanie-1944673255.html

Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе

Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе - РИА Новости, 08.05.2024

Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе

Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина, победившая в конкурсе "Создай наше", закупит новое оборудование для своего бизнеса и отремонтирует... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:46

2024-05-08T14:46

2024-05-08T14:46

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина, победившая в конкурсе "Создай наше", закупит новое оборудование для своего бизнеса и отремонтирует помещение, сообщает пресс-служба регионального правительства. Полухина вошла в число 30 победителей конкурса "Создай наше". Ей выплатят миллион рублей, также у нее появилось право участвовать в акселерационной программе. Женщина открывает центр грудничкового плаванья для детей от двух месяцев до 1,5 лет. "В начале конкурса мы прошли обучение с тестированием. Затем мы подготовили финансовую модель, презентацию с описанием проекта и видео с рассказом о своем проекте. Победе безмерно рада! Участвовать решила по нескольким причинам: получить новый опыт и знания, также увидела возможность привлечения новых инвестиций. Интересна программа акселерации, по-моему, это отличная возможность для каждого стартапа", – сказала Полухина, ее слова приводит пресс-служба. Предпринимательница рассказала, что выигрыш потратит на закупку основного оборудования, а также на ремонт помещения. По словам исполняющего обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова, участие и победа молодых бизнесменов в федеральных конкурсах – важный инструмент поддержки и стимулирования их предпринимательской деятельности. Победа в таких мероприятиях позволяет молодым бизнесменам продвигать свое дело и получать допуск к допинвестициям.

https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, твой бизнес – новости, бизнес, поддержка бизнеса