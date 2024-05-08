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Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе - РИА Новости, 08.05.2024
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14:46 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/oborudovanie-1944673255.html
Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе
Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе - РИА Новости, 08.05.2024
Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе
Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина, победившая в конкурсе "Создай наше", закупит новое оборудование для своего бизнеса и отремонтирует... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:46
2024-05-08T14:46
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина, победившая в конкурсе "Создай наше", закупит новое оборудование для своего бизнеса и отремонтирует помещение, сообщает пресс-служба регионального правительства. Полухина вошла в число 30 победителей конкурса "Создай наше". Ей выплатят миллион рублей, также у нее появилось право участвовать в акселерационной программе. Женщина открывает центр грудничкового плаванья для детей от двух месяцев до 1,5 лет. "В начале конкурса мы прошли обучение с тестированием. Затем мы подготовили финансовую модель, презентацию с описанием проекта и видео с рассказом о своем проекте. Победе безмерно рада! Участвовать решила по нескольким причинам: получить новый опыт и знания, также увидела возможность привлечения новых инвестиций. Интересна программа акселерации, по-моему, это отличная возможность для каждого стартапа", – сказала Полухина, ее слова приводит пресс-служба. Предпринимательница рассказала, что выигрыш потратит на закупку основного оборудования, а также на ремонт помещения. По словам исполняющего обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова, участие и победа молодых бизнесменов в федеральных конкурсах – важный инструмент поддержки и стимулирования их предпринимательской деятельности. Победа в таких мероприятиях позволяет молодым бизнесменам продвигать свое дело и получать допуск к допинвестициям.
https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html
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красноярский край, твой бизнес – новости, бизнес, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Красноярский край, Твой бизнес – новости, Бизнес, Поддержка бизнеса

Красноярская предпринимательница закупит оборудование на выигрыш в конкурсе

© Фото : правительство Красноярского края/Алиса ПолухинаПредпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина
Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : правительство Красноярского края/Алиса Полухина
Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Предпринимательница из Красноярского края Алиса Полухина, победившая в конкурсе "Создай наше", закупит новое оборудование для своего бизнеса и отремонтирует помещение, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Полухина вошла в число 30 победителей конкурса "Создай наше". Ей выплатят миллион рублей, также у нее появилось право участвовать в акселерационной программе.
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Женщина открывает центр грудничкового плаванья для детей от двух месяцев до 1,5 лет.
«
"В начале конкурса мы прошли обучение с тестированием. Затем мы подготовили финансовую модель, презентацию с описанием проекта и видео с рассказом о своем проекте. Победе безмерно рада! Участвовать решила по нескольким причинам: получить новый опыт и знания, также увидела возможность привлечения новых инвестиций. Интересна программа акселерации, по-моему, это отличная возможность для каждого стартапа", – сказала Полухина, ее слова приводит пресс-служба.
Предпринимательница рассказала, что выигрыш потратит на закупку основного оборудования, а также на ремонт помещения.
По словам исполняющего обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова, участие и победа молодых бизнесменов в федеральных конкурсах – важный инструмент поддержки и стимулирования их предпринимательской деятельности. Победа в таких мероприятиях позволяет молодым бизнесменам продвигать свое дело и получать допуск к допинвестициям.
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