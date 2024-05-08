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Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 08.05.2024
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР
Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:40
2024-05-08T13:40
2024-05-08T14:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР
МО: российские войска полностью освободили населенный пункт Новокалиново