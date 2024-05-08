https://ria.ru/20240508/novokalinovo-1944653259.html

Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 08.05.2024

Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:40

2024-05-08T13:40

2024-05-08T14:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.

донецкая народная республика

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2024

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф