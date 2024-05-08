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Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 08.05.2024 (обновлено: 14:04 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/novokalinovo-1944653259.html
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 08.05.2024
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР
Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:40
2024-05-08T14:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

МО: российские войска полностью освободили населенный пункт Новокалиново

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Подразделения группировок войск "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.
© ИнфографикаОсвобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Новокалиново в Донецкой Народной Республике
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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