https://ria.ru/20240508/nepogoda-1944710915.html

Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье

Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье - РИА Новости, 08.05.2024

Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье

Онлайн-сервис, оповещающий население о неблагоприятных погодных условиях по СМС, запустили в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:11

2024-05-08T16:11

2024-05-08T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Онлайн-сервис, оповещающий население о неблагоприятных погодных условиях по СМС, запустили в Московской области, сообщил 360.ru.По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, для получения уведомлений необходимо заполнить электронную форму. Сообщения будут приходить на указанный номер в случае ухудшения погоды в выбранном городском округе.Минэкологии Подмосковья также предупредило местных жителей о заморозках в ночь с 8 на 9 мая. Столбики термометров в регионе опустятся до -3 градусов.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)