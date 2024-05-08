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Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье
Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье - РИА Новости, 08.05.2024
Онлайн-сервис по оповещению об ухудшении погоды заработал в Подмосковье
Онлайн-сервис, оповещающий население о неблагоприятных погодных условиях по СМС, запустили в Московской области, сообщил 360.ru. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:11
2024-05-08T16:11
2024-05-08T16:11
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Онлайн-сервис, оповещающий население о неблагоприятных погодных условиях по СМС, запустили в Московской области, сообщил 360.ru.По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, для получения уведомлений необходимо заполнить электронную форму. Сообщения будут приходить на указанный номер в случае ухудшения погоды в выбранном городском округе.Минэкологии Подмосковья также предупредило местных жителей о заморозках в ночь с 8 на 9 мая. Столбики термометров в регионе опустятся до -3 градусов.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)