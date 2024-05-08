https://ria.ru/20240508/navodnenie-1944570556.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 08.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки снизился на 13 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) среды достиг 1198 сантиметров. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:42

2024-05-08T06:42

2024-05-08T06:42

происшествия

ишим (река)

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки снизился на 13 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) среды достиг 1198 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00) 7 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1211 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) 8 мая – 1198 сантиметров. Абатский район из-за половодья на реке Ишим переживает сильнейшее наводнение, максимальный уровень воды в реке был зафиксирован 3 мая на отметке 1236 сантиметров, это выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2017 году, на 88 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. Ранее сообщалось, что в селе Абатское под угрозой подтопления до 500 домов, в них проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в Абатском, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе были подтопленными 400 жилых домов, 345 дачных дома, 3,2 тысячи приусадебных участков, 38 участков автодорог.

https://ria.ru/20240508/pavodok-1944570396.html

https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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происшествия, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия