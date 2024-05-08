https://ria.ru/20240508/nato-1944645122.html

В НАТО назвали даты проведения саммита в США

В НАТО назвали даты проведения саммита в США - РИА Новости, 08.05.2024

В НАТО назвали даты проведения саммита в США

Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:11

2024-05-08T13:11

2024-05-08T13:35

в мире

сша

нато

вашингтон

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса."США примут 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне. На встрече будет председательствовать генсек Йенс Столтенберг", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

сша

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, нато, вашингтон, йенс столтенберг