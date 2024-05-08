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В НАТО назвали даты проведения саммита в США - РИА Новости, 08.05.2024
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13:11 08.05.2024 (обновлено: 13:35 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/nato-1944645122.html
В НАТО назвали даты проведения саммита в США
В НАТО назвали даты проведения саммита в США - РИА Новости, 08.05.2024
В НАТО назвали даты проведения саммита в США
Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:11
2024-05-08T13:35
в мире
сша
нато
вашингтон
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса."США примут 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне. На встрече будет председательствовать генсек Йенс Столтенберг", - указывается в документе.
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в мире, сша, нато, вашингтон, йенс столтенберг
В мире, США, НАТО, Вашингтон, Йенс Столтенберг
В НАТО назвали даты проведения саммита в США

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса.
"США примут 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне. На встрече будет председательствовать генсек Йенс Столтенберг", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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