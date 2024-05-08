https://ria.ru/20240508/nato-1944645122.html
В НАТО назвали даты проведения саммита в США
В НАТО назвали даты проведения саммита в США - РИА Новости, 08.05.2024
В НАТО назвали даты проведения саммита в США
Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:11
2024-05-08T13:11
2024-05-08T13:35
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Саммит НАТО пройдет в США 9-11 июля этого года, сообщили в пресс-службе альянса."США примут 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне. На встрече будет председательствовать генсек Йенс Столтенберг", - указывается в документе.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, вашингтон, йенс столтенберг
В мире, США, НАТО, Вашингтон, Йенс Столтенберг
В НАТО назвали даты проведения саммита в США
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля