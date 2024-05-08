https://ria.ru/20240508/nagrady-1944750272.html

Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС

Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС - РИА Новости, 08.05.2024

Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня Победы вручил награды 11 бойцам отряда добровольцев Боевого Армейского Резерва Страны (БАРС),... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:32

2024-05-08T17:32

2024-05-08T17:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня Победы вручил награды 11 бойцам отряда добровольцев Боевого Армейского Резерва Страны (БАРС), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Глава региона вручил бойцам Ордена Мужества, Медали "За храбрость" и "За отвагу". Все добровольцы – люди разных профессий, есть среди них военнослужащие с большим опытом, молодые ребята и женщины. Они прошли серьезную подготовку и отправились защищать страну. "Сегодня я имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от имени президента. Вы – люди, которые проявили себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Среди награжденных - единственная девушка. Это стрелок-санитар Екатерина. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнем, она оказала медицинскую помощь более 50 раненным. С линии соприкосновения эвакуировала свыше 70 военнослужащих. При этом сама получила осколочное ранение, была дважды контужена. Губернатор вручил ей Орден Мужества. Также среди награжденных водитель-гранатометчик Николай, которому уже 64 года. В ходе боевых действий в составе минометного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника. Ему вручили медаль "За храбрость" II степени.

https://ria.ru/20240507/vorobev-1944351683.html

https://ria.ru/20240507/meduchrezhdeniya-1944520863.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев